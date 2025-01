Serie D. L’Albenga continua la discesa in classifica, la Cairese vince in trasferta contro il Borgaro Nobis

Le prime partite del 2025 di Albenga e Cairese hanno sicuramente sfaccettature diverse, sia nel contorno che nel risultato. Se la squadra di Nappi ha ritrovato la vittoria, vincendo in trasferta per 1 a 3 contro il Borgaro Nobis nello scontro diretto per la salvezza, la squadra ingauna ancora non trova la vittoria.

Le reti di Lautaro Fernandez, Oubakent e Castiglia sul finale regalano tre punti importanti alla squadra valbormidese che, grazie alla sconfitta della Vogherese, ora dista a soli 2 punti dalla zona salvezza. Un ottimo risultato per la squadra anche in ottica gol fatti. Prima di questa partita, la squadra aveva prodotto appena un gol in 9 partite, solo in quella di oggi tre. Un dato che può far ben sperare i tifosi in vista di questo 2025 e del girone di ritorno.

