Si rinnova l’appuntamento con il Cimento catodico di San Terenzo per l’Epifania

Decima edizione per il cimento catodico di San Terenzo in occasione dell’Epifania. L’appuntamento è per domani, 6 gennaio, alle 10 in spiaggia. L’evento è supportato anche dalla Pro loco. Il tuffo è programmato per le 11. Una volta completata l’impresa sarà presente un buffet e verrà acceso un fuoco per riscaldarsi dopo la nuotata. La partecipazione è libera e aperta a tutti. In un post social dedicato all’evento viene precisato che chi fosse interessato: “a registrarsi presso il Trittico Natatorio è necessario il Certificato Medico”.

