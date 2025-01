Cara redazione vi scrivo per segnalare nuovamente le condizioni indecenti di degrado e sporcizia attorno alla campana di conferimento del vetro in Salita Ruffino. Preso atto della grande inciviltà di molti nostri concittadini, vorrei sapere come mai risulti così complicato ripristinare la video sorveglianza della zona come già succedeva in passato. Non esiste solo il centro e via del Prione. Grazie come sempre per l’attenzione.

Leonardo Galli

