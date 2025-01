Addio a Vittorio Paita, Calice piange lo storico presidente della Pro loco

Ha destato viva commozione a Calice al Cornoviglio la scomparsa di Vittorio Paita, storico presidente della Pro Loco che aveva guidato fino a un anno fa, nonostante combattesse da tempo contro una dolorosa malattia.

Nato il 3 dicembre 1955, maresciallo dell’Esercito in congedo, Paita aveva vissuto a Torino ed era poi rientrato nel paese delle sue origini, Villagrossa, cercando di rilanciare la cultura della Val di Vara attraverso l’associazione senza scopo di lucro nella quale credeva profondamente.

La sindaca Federica Pecunia, l’intera amministrazione comunale e la cittadinanza si stringono, in queste ore, intorno alla famiglia di Vittorio Paita, ricordandone la competenza, l’impegno e l’amore per il territorio. I castelli, gli edifici monumentali, le chiese e tutti i borghi del Calicese sono stati spesso immortalati dall’obbiettivo di Paita che era solito passeggiare con la sua macchina fotografica a caccia di storia, o di uno scorcio che lo emozionasse.

Ma Vittorio non era soltanto un attento fotografo. Con matita, china e pastelli sapeva ritrarre ogni angolo di Calice al Cornoviglio, soffermandosi su dettagli che soltanto la sua sensibilità riusciva a cogliere. A lui si devono molti calendari, ancora oggi belli da sfogliare come album di ricordi, e l’organizzazione di mostre personali che lo vedevano protagonista in occasione delle feste patronali e delle sagre.

Non solo. Vittorio aveva anche il dono della scrittura e tanta passione per la ricerca. Ad ogni borgo calicese ha dedicato pubblicazioni, risalendo alle gesta originarie degli antichi liguri per giungere ai giorni nostri, con tanto di mappe da cartografo.

L’ondata emotiva per la scomparsa di Vittorio Paita ha travolto anche i social media. Tante le testimonianze che ricordano il suo sguardo gentile su Calice al Cornoviglio. Tante le espressioni di gratitudine per essere riuscito a promuovere il territorio anche nell’epoca in cui non esisteva Internet e molte frazioni calicesi erano raggiungibili soltanto a piedi.

Sull’esempio lasciato da Vittorio Paita, come sottolineano gli amministratori comunali, si sta già lavorando affinché l’entroterra ligure possa rinascere ed esprimere tutte le sue potenzialità.

