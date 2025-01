Alassio, Diego Fuser e Marco Osio vincono la nona edizione di “Footgolf in spiaggia -12 buche per 12 befane”

Alassio. A vincere la nona edizione di “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”, sono stati Diego Fuser e Marco Osio che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro della speciale manifestazione interamente dedicata per sostenere l’Airc. Un evento goliardico, ma anche sportivo e soprattutto benefico che ha richiamato ad Alassio stelle dello sport, dello spettacolo e della tv. C’è un vincitore, come sempre, ma è stato un gioco di squadra corale per continuare a sostenere la Fondazione Airc.

L’edizione numero 9 è stata preceduta dalla 22esima edizione dell’”Epifania del Subacqueo” e da una dimostrazione di Marcia Acquatica. Quindi, nei pressi del molo Bestoso, sono stati calciati i primi tiri dell grande evento benefico organizzato da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio – Assessorati al Turismo e allo Sport, e Fondazione Airc, e con il patrocinio di Regione Liguria.

