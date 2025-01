Aldo Spinelli ricorre in Cassazione contro il patteggiamento: “Sull’ex Carbonile non fu corruzione”

Genova. Aldo Spinelli ha deciso di tentare il ricorso in Cassazione contro il patteggiamento ratificato il 18 dicembre dal giudice Matteo Buffoni a 3 anni e 2 mesi per corruzione.

La mossa, effettuata tramite i suoi legali Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, che pur avevano concordato con la procura anche l’aumento di pena di un mese per l’ulteriore contestazione circa l’occupazione abusiva dell’area ex Enel, non è certo che vada a buon fine ma sarà depositata comunque per contestare l’accusa di corruzione circa l’occupazione di quell’area.

