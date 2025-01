Allevamento, il vicepresidente Piana: “Un milione di euro per gli allevatori custodi dell’agrobiodiversità”

Regione. La Giunta regionale, su proposta del vicepresidente con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, ha approvato l’apertura del Bando 2025 del PSP-CSR 2023-2027 (Piano strategico della Politica agricola comune – Complemento di sviluppo rurale), dedicato agli allevatori custodi dell’agrobiodiversità.

“La tutela delle razze animali locali a rischio di estinzione genetica non è solo un gesto di amore per la nostra terra – dichiara il vicepresidente Piana – ma un investimento per la salvaguardia del territorio e per il nostro futuro. Vogliamo incentivare la conservazione delle razze autoctone, garantendo agli allevatori un supporto economico per il loro prezioso lavoro a favore della biodiversità e dell’ambiente. Con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per il quinquennio 2025-2029, puntiamo a preservare il patrimonio genetico locale, supportando gli allevatori nel loro ruolo di custodi del territorio”.

» leggi tutto su www.ivg.it