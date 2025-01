Feste finite per la Sampdoria che riprende gli allenamenti a Bogliasco per preparare la sfida contro il Brescia in programma per domenica alle 19.30.

Non faranno più parte del gruppo squadra Borini, Kasami, Silvestri, Barreca e Ravaglia che svolgeranno allenamenti a parte in attesa di una loro cessione.

» leggi tutto su www.levantenews.it