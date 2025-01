Befana, elfi (sempre più spesso presenti nelle feste natalizie) laboratori, tanti bambini e tantissimi dolci in piazza Matteotti a Chiavari per salutare, con l’Epifania, la fine delle festività, ricordarsi il ritorno a scuola ed una sana dieta alimentare, o tanto movimento, che riportino al peso forma. Nonostante il tempo grigio e le tante famiglie ko per l’influenza, l’iniziativa della Befana è stata un successo.

