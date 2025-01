Finale di Coppa amara per il Pietra Ligure. Filadelli: “Andiamo avanti, gruppo che ha futuro con tanti giovani già pilastri”

Finisce sul più bello l’avventura del Pietra Ligure nella fase regionale della Coppa Italia d’Eccellenza. La Genova Calcio si è infatti imposta per 3 a 1.

Così il direttore generale biancoceleste Luca Fildaelli: “Per noi era una partita importantissima. Dal punto di vista climatico non era la giornata ideale per entrambe le squadre. La notizia più importante è stata che il loro difensore Riggio, che si era sentito male a fine primo tempo, sta bene. Pensavamo di poter fare una grande partita. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto visto che loro sono passati in vantaggio alla prima occasione utile (al 7′ ndr). Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene creando e senza abbassarci. Nella ripresa si poteva iniziare meglio ma anche in questo caso siamo stati puniti alla prima occasione. Accettiamo il verdetto sul campo ma da domani si riparte”.

