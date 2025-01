Gli epigrammi più famosi di Gino Patroni finiscono nel libro di Monica Schettino

“Rileggere oggi Patroni è ancora un esercizio nutriente che trasmette un godimento irresistibile”. Parole sante, verrebbe da dire, quelle di Monica Schettino, autrice di “Ed è subito pera e altri epigrammi”, un libro che propone in forma antologica la forma linguistica più adeguata al giornalista spezzino Gino Patroni. Venerdì 10 gennaio alle 18 nei locali di Sunspace sarà presentato il libro, edito da Metilene, con relatore Beppe Mecconi. Inutile o forse no, ricordare chi era Patroni, considerato uno dei più grandi epigrammisti del Novecento italiano per la scoppiettante vena di manipolatore del linguaggio, per gli effetti nonsensici e parodici e la malinconica arguzia. Scomparso nel 1992 all’età di 72 anni, è stato omaggiato da diversi autori in questi anni. L’ultimo lavoro è proprio di Monica Schettino che firma anche un’approfondita introduzione, riproponendo per l’occasione una scelta significativa di epigrammi di Patroni, freschi e pungenti, attraversati da una comicità irriverente.

