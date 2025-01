Influenza, fra socializzazione natalizia e riapertura scuole il picco è in arrivo

Secondo il report della rete RespiVirNet, la Liguria è la seconda regione italiana per incidenza delle sindromi influenzali nella settimana di Natale, appena prima di Capodanno. Un fattore che contribuisce a spiegare le giornate critiche nei pronto soccorso anche se le criticità non sembrano essere finite visto che il picco è previsto la prossima settimana.

Con la Campania come unico territorio in condizioni più difficili, la Liguria risulta al momento l’unica regione in “zona arancione” con un’incidenza di 12,7 casi ogni mille persone, basata sui 1.080 pazienti segnalati da 59 medici che seguono complessivamente 85.070 assistiti. In proiezione sulla popolazione significa circa 20mila persone a letto con influenza o sintomi provocati da virus analoghi. Il picco dunque pare previsto nella seconda settimana dell’anno con valori fra i 15 e i 16 casi ogni mille abitanti dovuti ad una concatenazione di circostanze fra cui meteo, socializzazione natalizia e riapertura delle scuole.

