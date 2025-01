Inps aderisce al nuovo sistema di pagamenti della Banca d’Italia

Inps aderisce al nuovo sistema Re.Tes. della Banca d’Italia, relativo ai servizi della Tesoreria dello Stato. Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2025. Questa importante innovazione introduce modalità di dialogo completamente telematiche per le operazioni di pagamento delle prestazioni non pensionistiche e per l’incasso dei contributi.

L’attivazione di Re.Tes. è il risultato di un processo complesso e scrupoloso di programmazione, che ha coinvolto non solo l’INPS e la Banca d’Italia, ma anche le altre principali amministrazioni dello Stato, tra cui la Ragioneria Generale, la Corte dei Conti e l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è quello di modernizzare il sistema, semplificare i processi e migliorare l’uso dei dati per rispondere adeguatamente alle esigenze dell’attuale contesto.

