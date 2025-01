La Befana degli animalisti per le vie del centro per dire no all’abbandono degli animali

Genova. La Befana di Centopercentoanimalisti quest’anno è arrivata a Genova. “Con i regali, ha portato due messaggi: primo, non comperare un cucciolo, ma adottarlo in un canile o rifugio. Il secondo messaggio è una conseguenza: una volta adottato, un animale è per sempre, non si abbandona” spiegano gli animalisti in una nota.

Così la Befana ha girato il centro di Genova, consegnando calze con dolcetti ai bambini “accompagnati da un cagnolino e da adulti, dopo essersi accertata che il cane fosse stato adottato: un amico non si compra” spiegano ancora.

