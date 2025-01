La Genova Calcio alza la Coppa d’Eccellenza. Mazzocchi: “Oggi abbiamo concretizzato, successo di prestigio per un club giovane”

La Genova Calcio batte 3 a 1 il Pietra Ligure al Chittolina di Vado e alza al cielo la Coppa Italia d’Eccellenza riservata alle squadre liguri. Un successo che apre la strada della fase nazionale, con la squadra vincitrice che avrà diritto alla promozione in Serie D. Si apre ora uno scenario piuttosto curioso per i genovesi, che negli spareggi nazionali proveranno a ottenere il salto di categoria – obiettivo non dichiarato ma un pensierino a inizio anno c’era – mentre in campionato dovranno in fretta rialzare la china per evitare lo spettro retrocessione visto che al momento sono penultimi. Una differenza tra coppa e campionato sottolineata anche da mister Marco Mazzocchi, che aveva iniziato la stagione come vice per poi essere promosso a primo allenatore dopo la separazione tra il club e mister Giuseppe Maisano.

» leggi tutto su www.ivg.it