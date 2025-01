La Genova Calcio alza la Coppa Italia, il direttore Catania: “Giocato con cuore, il club merita questo successo

In casa Genova Calcio vincere la Coppa Italia d’Eccellenza riservata alle squadre liguri era tra gli obiettivi di inizio anno. Anche per riscattare la sconfitta di tre anni fa contro la Fezzanese che aveva lasciato più di qualche rammarico. Oggi una vittoria per 3 a 1 contro il favorito Pietra Ligure ha regalato una grande gioia a tutto il club, che ora spera di risollevarsi anche in campionato.

Così il direttore Andrea Catania: “Voglio fare i complimenti al Pietra Ligure perché ha disputato una grandissima partita. Sono una società che stimo tantissimo a partire dal direttore Filadelli. Abbiamo giocato una partita gagliarda e tosta. Questa mattina avevo chiesto ai ragazzi di metterci il cuore. Il mister e lo staff sono stati bravissimi nel prepararla in queste due settimane”.

