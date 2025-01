La Roma vince al Picco la Supercoppa Italiana. In 2500 sugli spalti per la finalissima

Il primo trofeo del calcio italiano della stagione 2024-2025 è della Roma femminile. Il Picco si tinge di giallorosso per le ragazze di mister Spugna, che fanno propria la Supercoppa Italiana battendo nello stadio spezzino la Fiorentina per 3-1. Un Picco che risponde presente, con circa duemilacinquecento tifosi sugli spalti e con una buona partecipazione, grazie anche le tifoserie delle due squadre che hanno viaggiato fino alla Spezia per supportare le ragazze. Presente anche una delegazione dello Spezia per la finalissima, da mister Luca D’Angelo all’amministratore delegato Andrea Gazzoli, oltre a Giuseppe Aurelio, che ha seguito la sfida sulle tribune.

Una Roma dominatrice, che dopo aver fatto incetta di trofei nella scorsa stagione apre il nuovo anno alzando al cielo il trofeo. Giallorosse in vantaggio dopo 18 minuti con il bel gol da fuori area di Benedetta Glionna, che beffa il portiere della Fiorentina Fiskerstrand, non proprio impeccabile nella respinta. Un vantaggio consolidato dalle giallorosse, che sfiorano il bis in un paio di circostanze sul finire di primo tempo, conclusosi sull’1-0. Nella ripresa le viola di De La Fuente ripartono forti e con la bomber Madelen Janogy trovano il pari al quarto d’ora. Pareggio che, però, dura solo una manciata di minuti, visto che l’altra bomber, Valentina Giacinti, con un bel colpo di testa riporta avanti la Roma. Nel finale la Fiorentina prova il tutto per tutto alla caccia del pari, ma subisce il tris giallorosso con Alice Corelli, che soffia la palla in area di rigore a Severino e incrocia, scatenando la festa anticipata delle romaniste.

