Martedì la definizione di Chichizola: al Parma può andare un ragazzo del settore giovanile

Leandro Chichizola allo Spezia, ora ci siamo per davvero. Nella mattinata di domani, martedì 7 gennaio, il Parma e lo Spezia chiuderanno l’operazione che porterà il portiere argentino a tornare al Picco poco più di sette anni dopo il suo addio. Chichizola arriverà allo Spezia a titolo definitivo, firmando un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione, che scatterà al verificarsi di determinate condizioni.

Al Parma non andrà un indennizzo economico, ma lo Spezia potrebbe girare ai crociati un giovane ragazzo del settore giovanile, che il Parma ha attenzionato nelle ultime ore. L’accordo verrà sancito nella giornata di domani, quando Chichizola potrebbe già fare ritorno allo Spezia per le visite mediche, mettendosi a disposizione di mister Luca D’Angelo per l’allenamento di mercoledì. Pochi giorni dopo l’infortunio di Fallou Sarr, che aveva sconvolto i piani in ingresso del mercato di gennaio, lo Spezia chiude per il sostituto del portiere, che si giocherà con Stefano Gori la maglia di numero uno da qui a fine anno.

