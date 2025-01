Mondo della sanità in lutto, addio ad Enrico Bartolini: aveva 75 anni

Genova. Mondo della sanità in lutto a Genova per la scomparsa di Enrico Bartolini. Aveva 75 anni ed era da tempo malato. Bartolini fu presidente dell’ordine dei medici della Provincia di Genova per 9 anni, dal 2005 al 2014.

Il ricordo commosso sui social del presidente dell’ 0rdine dei medici Alessandro Bonsignore: “Caro Enrico, sono passati 10 anni da quando e’ iniziata la mia avventura ordinistica al Tuo fianco…quanti insegnamenti elargiti, quante battaglie portate avanti a tutela dei Colleghi e dei Pazienti, quanti giorni e quante notti di lavoro…senza dimenticare le tante risate”

