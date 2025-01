Pietra Ligure, niente coppa ma tanto orgoglio per mister Cocco: “Non ci ammazza nessuno”

Finisce sul più bello l’avventura nella Coppa Italia d’Eccellenza del Pietra Ligure. I biancocelesti hanno perso 3 a 1 contro la Genova Calcio la finale disputata questo pomeriggio allo stadio Chittolina di Vado. Fatali i goal in apertura di primo e di secondo tempo della formazione genovese. Oltre a non alzare il trofeo, i pietresi vedono chiudersi la possibilità della fase nazionale per raggiungere la Serie D.

Mister Matteo Cocco analizza così la partita: “Una gara ben giocata da entrambe le squadre, ordinata. Un match determinato da episodi. Siamo stati compatti e in partita fino alla fine. Il loro secondo goal avrebbe ammazzato chiunque ma noi abbiamo dimostrato che non ci ammazza nessuno. Abbiamo mantenuto la nostra identità e costruito situazioni in area di rigore molto importanti, come quella di Dominici.

