Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

L’Amministrazione Comunale di Rapallo esprime ferma condanna per l’atto incivile di abbandono di rifiuti verificatosi lungo la strada per la frazione di San Quirico, in località Lanzio. Questo gesto inaccettabile non solo deturpa l’ambiente, ma rappresenta una mancanza di rispetto verso tutta la comunità e il territorio.

