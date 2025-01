Recco: è mancata Mariolina Parodi, Pro Loco in lutto

Un fulmine a ciel sereno. In serata è giunta a Recco la notizia del decesso di Mariolina Parodi, 70 anni, avvenuta nel pomeriggio a Genova in casa del fratello. Mariolina è sempre stata una colonna della Loco di Recco. Si è sempre adoperata all’interno dell’Associazione turistica, in prima linea ad organizzare manifestazioni, sbrigare le pratiche di ufficio, ascoltare e dare risposte sempre puntuali ai turisti. Una persona discreta che non ha mai peccato di protagonismo; non le piaceva neppure farsi fotografare. Da novembre il male che l’ha portata ad una rapida fine. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

