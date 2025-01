Si apparta con una prostituta vicino alla stazione marittima: lei lo morde e gli ruba il portafoglio

Genova. Rapina questa notte in via Adua in zona stazione marittima. Vittima un uomo di 60 anni che intorno a mezzanotte aveva deciso di appartarsi con una prostituta per consumare un rapporto sessuale a pagamento.

Non è chiaro al momento cosa possa essere accaduto fra i due. Forse una lite sul costo della prestazione oppure una rapina premeditata fin dall’inizio. Fatto sta che, in base a quanto raccontato dall’uomo ai poliziotti l’ha donna ad un certo punto lo avrebbe morso a un orecchio e gli avrebbe sottratto il portafoglio con dentro 300 euro per poi fuggire.

