“The Spezziner” alza gli orizzonti e dedica due copertine al Giubileo

Il collettivo artistico “The Spezziner” inizia il 2025 lanciando lo sguardo artistico oltre i confini della provincia. Nato per raccontare la Spezia e il suo territorio, l’ensamble amplia la sua prospettiva senza tradire le sue radici. Al centro del progetto c’è la formula ormai consolidata e apprezzata: la creazione di copertine artistiche che reinterpretano lo spirito di una città, ispirandosi all’iconica rivista The New Yorker. A seguito di esperienze come “The Parisianer”, “The Milaneser” e “The Bologneser”, anche “The Spezziner” si fa portavoce di un’identità locale che dialoga con il mondo. Una rassegna per raccontare l’Italia e il mondo.

