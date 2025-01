Tuttobefana: da Pignone a Porto Venere, passando per la Morin

Si moltiplicano anno dopo anno i festeggiamenti dell’Epifania. E così fra cimenti e fuochi d’inizio anno che hanno caratterizzato il borgo di San Terenzo e quello collinare di Baccano di Arcola, la Befana oggi ha girato parecchio: in centro storico a Sarzana come in centro storico alla Spezia con l’iniziativa del Cams o in riva al mare con varie iniziative, anche originalissime. Questa mattina i bambini che frequentano la “Canottieri Velocior 1883” hanno atteso la vecchina sulla passeggiata Morin accompagnata da un corteo di atleti che l’hanno aiutata a toccare terra. Nel pomeriggio la bella iniziativa al Porto Mirabello con le golette protagoniste e uno spettacolo teatrale pirata che ha coinvolto tanti bimbi e le loro famiglie. Ma anche nell’entroterra a Pignone così come in Piazza Bastreri a Porto Venere con il consueto arrivo dal cielo della Befana che ha distribuito calze e dolciumi a tutti i bimbi coinvolti.

