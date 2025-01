Agricoltura, da Regione Liguria fondi di oltre 4 milioni di euro per salvaguardare prati e pascoli permanenti

Genova. Gli agricoltori liguri possono presentare domanda di adesione all’intervento “Gestione dei prati e pascoli permanenti”, una misura strategica che prevede un contributo economico a fronte dell’impegno a tutelare i terreni occupati da prati e pascoli per cinque anni consecutivi.

“Si tratta di un intervento molto atteso dal comparto agricolo – sottolinea il vice presidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura Alessandro Piana – frutto del lavoro costante che abbiamo svolto in sinergia con le organizzazioni professionali e i rappresentanti del settore riuniti nel ‘Tavolo Verde’. Sono orgoglioso che, anche per questa annualità, siamo riusciti a rendere disponibili fondi importanti per il territorio. Salvaguardare i prati e i pascoli permanenti significa preservare la biodiversità, combattere l’abbandono dei terreni agricoli e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Con questa misura non solo promuoviamo la salvaguardia del territorio, ma forniamo un sostegno concreto agli agricoltori, che sono i primi custodi del nostro paesaggio rurale – conclude Piana – Grazie al piano strategico della politica agricola comunitaria 2023-2027, per il periodo 2025-2029 sono stati stanziati circa 4 milioni e 227mila euro, destinati ad agricoltori in attività (singoli o associati) e agli enti pubblici gestori di aziende agricole. La misura prevede che i beneficiari si impegnino a rispettare le indicazioni riportate nel bando, con un contributo economico proporzionale agli ettari di terreno coinvolti e agli impegni assunti”.

