Lieve distrazione muscolare al flessore della coscia destra: è l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Vitinha.

L’attaccante sarà out domenica contro il Parma così come Ekuban e Messias e difficilmente sarà recuperabile anche per la sfida di venersì 17 gennaio contro la Roma all’Olimpico.

