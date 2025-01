Cani e gatti anziani, associazione lancia la campagna: cibo gratis per chi adotta un “nonno”

Liguria. Lndc Animal Protection, associazione di protezione animali e, Nutrix Più, una delle aziende italiane leader nella produzione di mangimi cruelty free, si uniscono ancora una volta per promuovere l’adozione di cani e gatti anziani dai rifugi, offrendo un supporto concreto a chi deciderà di dare loro una casa entro il 31 gennaio 2025.

Per sostenere chi sceglie di adottare un animale anziano, Lndc Animal Protection, insieme a Nutrix Più, rilancia la campagna natalizia #adottaunnonno. Questa iniziativa è pensata per incoraggiare gli adottanti e semplificare l’accoglienza di questi dolcissimi nonnini in famiglia.

» leggi tutto su www.genova24.it