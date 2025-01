Dal Comitato per il No al Depuratore in Colmata

Giovedì nove gennaio alle ore 18 presso l’hotel Stella del Mare a Chiavari il nostro comitato promuove un aperitivo per festeggiare insieme la positiva sentenza del Tar Liguria, a cui si erano appellati alcuni cittadini chiavaresi per bloccare la costruzione del mega depuratore in colmata.

» leggi tutto su www.levantenews.it