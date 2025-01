Ci sarebbe anche il divieto di trasferta tra le ipotesi per Carrarese-Spezia

Trasferta vietata ai tifosi dello Spezia allo stadio dei Marmi di Carrara? Ci sarebbe anche questa clamorosa ipotesi sul tavolo nelle ore in cui la Carrarese indice la “Giornata Azzurra”, che annulla gli abbonamenti della prima fase, proprio per la partita di domenica 19 gennaio prossimo. Mentre scatta la caccia al biglietto per il derby nella città apuana, da questa parte del Parmignola si attende di sapere quali disposizioni riguarderanno il settore ospiti dell’impianto degli azzurri, diventato “virale” poche settimane fa a seguito di una clip di alcuni tifosi del Palermo che ne lamentavano le condizioni non esattamente allo stato dell’arte.

Tra Spezia e Carrarese la rivalità è storica, ma il contesto dice di una partita di andata, giocata il 22 settembre scorso, trascorsa senza alcun fatto di cronaca da raccontare come contorno. Vero è che il gruppo degli ultras della Carrarese aveva da tempo annunciato che non avrebbe partecipato alla trasferta in virtù del rifiuto a sottoscrivere la tessera del tifoso. In ogni caso, nessuna limitazione fu posta in quell’occasione.

