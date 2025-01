Civiche, i presidenti di municipio Bogliolo e Uremassi passano a Vince Genova

Genova. I presidenti di municipio uscenti Maurizio Uremassi (Media Val Bisagno) e Federico Bogliolo (Levante), che ricopre anche la carica di consigliere regionale per la lista civica Vince Liguria – Noi Moderati, entrano in Vince Genova. Entrambi arrivano dall’esperienza della lista Toti. Lo rende noto un comunicato stampa.

“Aderisco con entusiasmo a Vince Genova – ha dichiarato Bogliolo – un progetto civico forte e solido che sposa i valori e l’attaccamento al territorio che già ho l’onore di rappresentare a livello regionale nella veste di consigliere di Vince Liguria – Noi Moderati. Intraprendo questo percorso in qualità di Vice-Coordinatore metropolitano con l’obiettivo di essere sul territorio per dare risposte concrete alla cittadinanza, insieme a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti e ai rappresentanti di Comune e Municipi. L’impegno civico, soprattutto a livello locale, è fondamentale per dedicarsi alla quotidianità e al nostro amato territorio. Il civismo, al pari di quello partitico, è un elemento portante della struttura della coalizione in vista dei prossimi impegni elettorali a sostegno del candidato sindaco.

