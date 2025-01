Concorso di Eloquenza organizzato dal Lions Club Spotorno Noli: una frase dell’ex presidente Pertini il tema di quest’anno

Spotorno/Noli. Come di consueto al rientro dalle vacanze natalizie il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio si rivolge alle scuole superiori del territorio provinciale per riproporre il tradizionale Concorso di Eloquenza.

“Al momento non è ancora stata fissata una data per il suo svolgimento in quanto il Concorso, organizzato anche in altre città del territorio del Distretto lionistico 108ia3 (Liguria/Piemonte) prevede una finale distrettuale e quindi è saggio concordare tempi e modi con le altre realtà territoriali – spiega Antonio Rovere, referente marketing Lions Spotorno Noli Bergeggi Vezzi P. -. Ma mi premeva, in quanto coordinatore di questa iniziativa anche a livello distrettuale, illustrare anzitempo al pubblico dei media il tema scelto per quest’anno: una frase del Nostro Presidentissimo Sandro Pertini, a pochi giorni dal gesto sconsiderato e folle dei ‘soliti ignoti’”.

