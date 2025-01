E’ iniziata la prevendita per Spezia-Juve Stabia

Ha preso il via in questi minuti la prevendita dei tagliandi per la sfida contro la Juve Stabia, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 15:00, sul terreno dello stadio “Alberto Picco”. Acquisto per tutti i settori locali esclusivamente con tessera di fidelizzazione Spezia Calcio “Eagle Card” con possibilità di poter acquistare con una tessera massimo 4 titoli. Per l’acquisto dei settori locali saranno valide le Eagle Card emesse entro il 6 gennaio 2025. Esclusa la vendita ai residenti nella provincia di Napoli.

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

