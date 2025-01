Elisoccorso, base Levante in ritardo di un anno. Nicolò: “Riunione con Difesa per definire area adeguata e che metta tutti d’accordo”

Stamani in consiglio regionale interrogazione sul progetto di una seconda base dell’elisoccorso ligure, collocata a Levante. “Il servizio sarebbe dovuto essere operativo già dai primi mesi del 2024, inizialmente nelle ore diurne – ha esordito illustranto l’interrogazione Gianmarco Medusei, consigliere regionale spezzini di Fratelli d’Italia -. Sarebbe la seconda base di elisoccorso in Liguria oltre Villanova di Albenga, nell’aeroporto di Sarzana-Luni, in convenzione con l’Aeroclub lunense. Un servizio importante, anche per Soccorso alpino e Protezione civile. Regione avrebbe messo a disposizione circa 1,9 milioni per l’acquisto dell’hangar, il rifacimento dell’asfalto e per tutti gli interventi necessari per assicurare lo stoccaggio dei farmaci e degli equipaggiamenti. Dalle notizie a disposizione, anche da interlocuzioni avute con l’assessore Nicolò, sappiamo che questo iter risulta in attesa di autorizzazione da parte dell’Aereonautica militare. Vorremmo quindi sapere se c’è stato un parere e in generale quale sia lo stato dell’arte”.

“Nel maggio 2023 il presidente e l’assessore alla Sanità regionali hanno avviato un’interlucuzione con Guardia costiera, Areonautica militare e Ministero della Difesa al fine di addivenire alla sottoscrizione della convenzione necessaria per la relizzazione della base di Levante – ha detto nella sua risposta l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò -. Sono state svolte riunioni ricognitive con l’Aeroclub lunense di Sarzana, per analizzare le problematiche inerenti le modalità e i tempi di consegna dell’hangar mobile, necessario per ospitare l’equipaggio e per il suo posizionamento vicino alla pista di atterraggio, ed è stato attivato in collaborazione con il 118 il percorso formativo del personale in merito alle caratteristiche del mezzo. Recentemente, lo scorso 14 ottobre, c’è stato un incontro tra la precedente amministrazione regionale e i rappresentanti dello Stato maggiore della Difesa, dell’Aeronautica militare, della Marina militare, del Comando generale della Capitaneria di porto, per definire un po’ tutti gli aspetti, tutta la logistica di questa base. A seguito di questo incontro è scaturita tutta una serie di considerazioni che adesso dobbiamo riprendere e per questo motivo proprio stamattina ho convocato una riunione in presenza con il ministero della Difesa per proseguire e andare a valutare la definizione precisa di un’area adeguata, logisticamente utile per tutti, che metta d’accordo tutti, per destinarla all’elisoccorso del Levante”.

