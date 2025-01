Il 14 gennaio sciopero dei metalmeccanici savonesi: presidio sotto la sede di Unione Industriali

Savona. “Dopo otto incontri e oltre sei mesi di confronto si è interrotta la trattativa per il rinnovo del Ccnl a causa della forte contrarietà di Federmeccanica–Assistal rispetto alle richieste contenute nella piattaforma di Fim-Fiom-Uilm. Federmeccanica-Assistal hanno replicato alle richieste sindacali con una contro piattaforma rigettando nei fatti le richieste sindacali”. Per questi motivi FIM FIOM UILM Savona hanno dichiarato lo sciopero provinciale dei metalmeccanici per l’intero turno lavorativo di martedì 14 gennaio.

Dalle ore 10 è previsto un presidio in Via Gramsci sotto la sede dell’Unione Industriali.

