Il Partito Radicale in visita nelle carceri liguri: “Istituti al collasso, necessaria un’amnistia per riportarli nella legalità”

Liguria. Nei giorni scorsi come consuetudine nelle festività una delegazione del Partito Radicale ha visitato le carceri della Liguria: “Ci siamo recati a Sanremo venerdì 3 gennaio, a Imperia lunedì 30 dicembre, a Pontedecimo il 27 dicembre e a Marassi il 28 dicembre. Alle visite hanno partecipato Stefano Petrella, Deborah Cianfanelli, Angelo Chiavarini, Eleonora Serrati e Luca Robustelli”.

“Sempre difficile la situazione nella casa circondariale di Sanremo dove ci hanno ricevuto la Comandante Nadia Giordano e l’educatrice Giuseppina Palumbo. Sono 272 i detenuti qui reclusi su 220 posti di capienza e di questi 213 hanno almeno una condanna definitiva, nove gli ergastolani, quattro i semiliberi e i detenuti in articolo 21 (lavoro esterno) e 172 gli stranieri (il 63%) in calo negli altri istituti, ma non qui. Cinque gli educatori (su cinque previsti) ma i due mediatori (uno culturale e uno linguistico) e tre psicologhe dal 31 dicembre12 hanno cessato il servizio in attesa che la Regione torni a garantire il finanziamento necessario. Le carenze più evidenti sono quelle del personale di custodia con soli 148 agenti sui 202 previsti, tre gli ispettori e i sovrintendenti (al posto dei 18 e 21 che prevede la pianta organica). Sanremo è da anni un istituto abbandonato al suo destino e continua ad essere interessato da una micro-conflittualità diffusa e deleteria con episodi di aggressioni (anche al personale medico) e danneggiamenti che si ripetono con troppa frequenza e stanno portando sempre più operatori a chiedere il trasferimento o ad abbandonare il servizio. L’episodio peggiore sono stati i disordini avvenuti in terza sezione lo scorso 10-9 (non ancora del tutto riparanti i danni, in particolare all’impianto di video sorveglianza) con successiva assenza per malattia di 50 – 60 agenti e l’obbligo per gli altri di sopportare un carico di ore di straordinario insostenibile per mantenere l’istituto in sicurezza”.

