Liguria. Mattinata difficile per chi viaggia in autostrada con code e rallentamenti in direzione Genova a causa di un incidente avvenuto sulla A10 tra Genova Pra’ e l’uscita per l’aeroporto, dove due veicoli si sono scontrati per cause ancora in accertamento.

Per fortuna nello scontro non si sono registrati feriti, ma immediate sono state le ripercussioni per il traffico.

» leggi tutto su www.ivg.it