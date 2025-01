L’associazione Real Flavor viene colpita da un grave lutto con la scomparsa di Vittorio Paita, 69 anni. Lo ricorda generoso, dolce e sempre disponibile verso il prossimo. Nonostante le serie condizioni di salute, Vittorio ha sempre voluto partecipare e contribuire in diverse forme alle attività e alle iniziative promosse da Real Flavor. In questo momento di profondo cordoglio l’associazione, gli amici e la famiglia vogliono ricordarloimpegnato con amore ed entusiasmo. Fra i tanti ricordi condivisi sottolineiamo la partecipazione alla raccolta fondi in occasione della Festa della Castagna di Calice nel 2018, la comparsa nel ruolo di Babbo Natale all’evento organizzato presso Burger King e la visita in occasione del Mentana Rock Benefit.

L’articolo L’associazione Real Flavor ricorda Vittorio Paita: “Dolce e sempre disponibile” proviene da Città della Spezia.

