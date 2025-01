Le Frecce Tricolori tornano in Liguria: air show a Varazze il 5 ottobre

Varazze. Ora c’è l’ufficialità. I colori della nostra Bandiera nel cielo di Varazze. Le Frecce Tricolori lo impreziosiranno il prossimo 5 ottobre. La conferma è arrivata, dopo la richiesta e la candidatura ad ospitarle formalizzata dall’Amministrazione Comunale varazzina negli scorsi mesi avviando l’iter che si conclude oggi. Ecco l’atteso via libera da parte dell’Aero Club Italia di Roma.

Grande soddisfazione per un evento cui la squadra del sindaco Luigi Pierfederici tiene particolarmente. “È ufficiale, le Frecce si esibiranno sulla nostra città il 5 ottobre. – afferma con grande orgoglio il primo cittadino – c’è piena e grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale per aver ottenuto questa data, ci speravamo molto, per questo bellissimo evento che è un grandissimo richiamo turistico che, essendo in un fine settimana di ottobre, ci permette di allungare la stagione turistica”.

