Ministro Musumeci atteso alla Morin per il Palio numero cento. E a inizio agosto le Frecce tricolori sorvoleranno il Golfo

Il 2025 è appena iniziato, ma è già tempo di pensare a quello che accadrà in Passeggiata Morin la prima domenica di agosto. La pioggia e l’oscurità che piomba sul Golfo in pieno pomeriggio fanno percepire il 3 agosto come una data ancora lontana nel calendario, ma nelle borgate e negli uffici dei Comuni della Spezia, Porto Venere e Lerici è da tempo che si lavora per i preparativi della centesima edizione del Palio del Golfo.

A Palazzo civico il lavoro è coordinato dall’assessore al Palio, Maria Grazia Frijia, e dai corridoi di Piazza Europa iniziano a filtrare le prime novità e le prime conferme.

Tra queste c’è la presenza in tribuna autorità del ministro Nello Musumeci. Il titolare del dicastero delle Politiche del mare ha instaurato un rapporto del tutto particolare con la manifestazione spezzina, avendo conferito al Palio del Golfo il patrocinio del ministero alle edizioni 2023 e 2024 ed essendo stato insignito del riconoscimento di “borgataro ad honorem” lo scorso maggio, in occasione di Deportibus.

Musumeci non poté presenziare al Palio numero 99 a causa di impegni all’estero presi in precedenza, ma a oggi la sua presenza sugli spalti alle spalle delle corsie centrali del campo di regata è data quasi per scontata, avendone registrato la disponibilità e la volontà di partecipare. Mancano ancora 8 mesi all’appuntamento e le agende dei ministri sono spesso soggette a cambiamenti repentini dell’ultima ora, ma a oggi l’assessore Frijia confida nella presenza dell’illustre collega di partito alla storica giornata del centesimo Palio del Golfo.

