Nidi e scuole d’infanzia, il 21 gennaio si aprono le iscrizioni per il Comune di Genova

Genova. Il Comune di Genova, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale della Liguria, ha deciso di uniformare il periodo per le domande di iscrizione alle scuole infanzia comunali a quello relativo alle scuole statali, sulla base delle date indicate in una circolare del ministero dell’Istruzione.

Le domande potranno quindi essere presentate nel periodo compreso tra le 8 del 21 gennaio e le 20 del 10 febbraio. Restano invariate le date di svolgimento degli open day (16 e 17 gennaio dalle 16.30 alle 18) che prevedono visite delle scuole e laboratori per famiglie e bambini, per un primo approccio al servizio.

