Ospedale Cairo, sei mila accessi al Ppi. Casella: “Necessario pronto soccorso h24”

Cairo M. Il Consiglio regionale ha discusso oggi l’interrogazione presentata dal consigliere Jan Casella (AVS) per chiedere i tempi di riapertura del pronto soccorso h24 dell’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte.

“Purtroppo, l’assessore Nicolò non ha saputo indicare né i tempi né i modi con cui la giunta regionale intende estendere e migliorare il servizio per le emergenze nel nosocomio cairese, come promesso da Bucci in campagna elettorale. Capiamo le difficoltà, legate all’alluvione di fine ottobre, alle scelte scellerate di Toti in materia sanitaria, alle promesse elettorali, caratterizzate da un eccessivo ottimismo” afferma Casella.

