Il dottor Marco Pogliani, ideatore quasi dieci anni fa del “red carpet” tra Rapallo e Portofino e di tante altre iniziative di successo a libello nazionale, sarà per un anno, curatore generale delle attività di comunicazione afferenti lo sviluppo dell’immagine multidimensionale per il Comune di Rapallo. Un atto di amore di Pogliani, milanese, alla città in cui ha sempre trascorso le vacanze.

» leggi tutto su www.levantenews.it