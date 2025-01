Recco, al via la XXIX edizione della mostra collettiva “Colori in Libertà”

Recco. Mancano due giorni alla XXIX edizione della mostra collettiva “Colori in Libertà”, organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Recco e la Proloco. Una nuova avventura artistica che sarà inaugurata giovedì 9 gennaio alle ore 18, seguita da un aperitivo offerto dall’Associazione Ecopsi. Durante l’inaugurazione, il gruppo di scrittura “Anna di Vienna” presenterà letture a tema “Colori in libertà”, per arricchire l’esperienza dei visitatori. Torna, dunque, l’evento che dà la possibilità ai 21 talenti recchesi di esporre nella Sala Polivalente fino al 19 gennaio, con i seguenti orari di apertura: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.

In mostra le opere dei seguenti artisti: Melissa Alboino, Pinella Allegretti, Piero Bisso, Rita Bozzo, Paola Calizzano, Marina Castagnola, Daniele Cilione, Federico Conti, Liliana Copelli, Matteo Del Bene, Rossella Mantero, Laura Masiero, Graziella Mezzano, Fabrizio Piombo, Angela Prato, Joséphine Rivara, Marina Rizzelli, Pasquale Timpanaro, Maila Veralli, Silvana Vicenzone. Inoltre, Luca Ranzani esporrà le sue opere di puzzle art presso l’Angolo dell’Arte.

