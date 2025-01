Regione: primo incontro del Consiglio superiore della Sanità ligure

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Primo incontro oggi in Regione Liguria per il Consiglio Superiore della Sanità Ligure alla presenza del presidente della Regione Marco Bucci e dell’assessore alla sanità Massimo Nicolò e coordinato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive – IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e direttore del Dipartimento interaziendale di interesse regionale di Infettivologia.

Il Consiglio, organismo consultivo non vincolante, opererà a supporto del Presidente e dell’Assessore alla Sanità, Servizi Sociosanitari, Sociali e Terzo settore nelle seguenti principali aree d’interesse: Chirurgica, Diagnostica per immagini, Emergenza Urgenza, Farmacologia/Farmaceutica, Internistica,

Materno infantile, Medicina dei servizi,

Medicina distrettuale e del territorio,

Oncoematologia, Professioni sanitarie,Testa collo, Veterinaria.

