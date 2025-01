Registro emissioni, Confartigianato ricorda gli obblighi per le imprese

La normativa regionale in materia di tutela dell’ambiente prevede che tutte le aziende che hanno emissioni in atmosfera, oltre alle necessarie autorizzazioni, debbano annotare su un apposito registro numerato e vistato dall’Autorità Competente al rilascio dell’autorizzazione i controlli e le sostituzioni avvenute sull’impianto di emissione. Lo precisa una nota di Confartigianato La Spezia che precisa anche qualche obbligo. “In particolare – si legge – è necessario specificare la data di effettuazione dell’intervento, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc), la descrizione sintetica dell’intervento l’indicazione dell’autore dell’intervento”.

“Il registro dovrà essere mantenuto presso l’impianto a disposizione dell’autorità competente al controllo – aggiunge l’associazione -. Le attività coinvolte sono: riparazione di carrozzerie di autoveicoli con utilizzo di prodotti vernicianti, saldatura e taglio termico di oggetti e superfici metalliche, sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi, la tempra di metalli, impianti per incollaggio con consumo di mastici e colle, impianti per lavorazioni meccaniche dei metalli

e produzione di mobili, di oggetti ed imballaggi a base di legno e loro verniciatura”. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Ambiente di Confartigianato al numero 0187.286632-51oppure alla mail ambiente@confartigianato.laspezia.it.

