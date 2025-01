Rinasce il viadotto Gravagna sull’A15 della Cisa, carreggiata nord pronta entro Pasqua

Proseguono i lavori di ammodernamento del viadotto Gravagna, opera iconica della A15 Parma – La Spezia realizzata nei primi anni Settanta, situata tra i caselli di Pontremoli e Berceto, in prossimità della galleria di valico che separa la Toscana dall’Emilia Romagna.

Salt, concessionaria autostradale della A15 Parma – La Spezia, ha avviato nelle scorse settimane la fase di ricostruzione del viadotto in carreggiata nord, come da progetto condiviso con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tutte le istituzioni e gli enti locali interessati. In sintesi, le lavorazioni prevedono il montaggio dell’intero impalcato metallico, l’impermeabilizzazione della soletta in calcestruzzo, la stesura della pavimentazione, il montaggio del guardrail e la realizzazione e posa della segnaletica verticale e orizzontale.

