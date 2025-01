Sanità Liguria, l’assessore Nicolò stima il disavanzo: “E’ di 49,2 milioni, raggiungeremo il pareggio”

Genova. È stimato in 49,2 milioni di euro il disavanzo di gestione della sanità ligure. È il dato fornito in consiglio regionale dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò che ha risposto alle interrogazioni in consiglio regionale di Stefano Giordano, capogruppo del M5s, ed Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione Sanità in quota Pd. A inizio anno il presidente Marco Bucci aveva parlato di un buco ridotto a “40 milioni” nell’ultima settimana di dicembre, confermando l’obiettivo e la certezza di azzerarlo completamente.

Dai risultati del terzo trimestre delle cinque Asl e dei quattro ospedali “è emersa una stima del disavanzo d’esercizio fondata su valori eccessivamente prudenziali, che non stanno trovando una corrispondenza con i valori che stanno emergendo nei preconsuntivi del quarto trimestre”, ha precisato Nicolò.

» leggi tutto su www.ivg.it