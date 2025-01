Savona, chiude Benetton in via Paleocapa: “Il quinto negozio in poco tempo, la politica non sottovaluti la desertificazione”

Savona. Preoccupazione tra i commercianti per la chiusura di un altra attività commerciale a Savona. L’ultimo ad abbassare definitivamente la serranda è stato il punto vendita di Benetton in via Paleocapa.

“L’ennesimo negozio che chiude – commenta Donata Gavazza, presidente provinciale di Federmoda Savona -. Purtroppo un’altra attività storica presente in città da tempi lontani che ha visto nascere e crescere generazioni di savonesi chiude. Su 5 attività che chiudono 4 appartengono al settore Moda. Questo dovrebbe farci riflettere. Alle attività economiche di prossimità viene anche riconosciuto un alto valore sociale: è vissuta come un’occasione di incontro che rafforza l’appartenenza alla comunità, ma anche un servizio attento alle persone fragili un presidio di sicurezza, una garanzia di cura dello spazio pubblico e un facilitatore dell’integrazione”.

