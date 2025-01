“Spaccata” nella galleria d’arte, ladro fermato grazie ai residenti: si cercano i due complici

Genova. Ancora un arresto per una “spaccata” in un negozio con la tecnica del tombino. Stavolta a finire in manette è stato un 29enne cittadino algerino, che ha sfondato la vetrata di una galleria d’arte di piazza Cattaneo, in centro storico, e si è poi introdotto all’interno per cercare di rubare.

A dare l’allarme, intorno alle 3 della notte scorsa, sono stati i residenti della zona, allarmati dal rumore di vetri infranti. La sala operativa della questura ha inviato sul posto le volanti e una volta arrivati i poliziotti hanno subito capito cosa era accaduto. Sono entrati nella galleria, e all’interno hanno trovato l’uomo nascosto dietro alcuni scaffali.

